Старый и новый Dodge Challenger сравнили в гонке по прямой

Авторы Youtube-канала Wheels опубликовали видео с дрэг-заездом классического маслкара Dodge Challenger образца 1972 года с его экстремальным преемником — SRT Demon. Машины проехали четверть мили (402 метра) с разницей в 1,6 секунды.

Каким модификациям подвергся Challenger первого поколения, не сообщается. С завода самые мощные версии маслкара под названием R/T выходили с 300-сильными «восьмерками» Chrysler и даже V8 Hemi мощность 425 лошадиных сил.

Dodge Challenger SRT Demon укомплектован 6,2-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем и доработанной системой впуска. Агрегат выдает 850 лошадиных сил и 1044 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час стоковый «Демон» разгоняется за 2,3 секунды. Четверть мили (402 метра) купе проезжает за 9,65 секунды.