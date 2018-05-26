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Электрический Mercedes-Benz eSprinter может проехать 150 км без подзарядки
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Электрический Mercedes-Benz eSprinter может проехать 150 км без подзарядки 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Немецкий производитель представил коммерческую модель нового поколения еще в начале года, но спецификации раскрыл только сейчас. Напомним, Mercedes-Benz Sprinter новой генерации был представлен в феврале текущего года, в семействе которого появилась полностью электрическая версия. В коммерческой линейке производителя eSprinter стал второй моделью — первой был eVito, а третьей, вероятно, станет eCitan. Старт производства электрического фургона намечен на 2019 год.
Модель Mercedes-Benz eSprinter будет доступен с двумя вариантами аккумуляторных блоков — емкостью 41 и 55 кВт*ч. С первым запас хода автомобиля составит до 115 км при неблагоприятных условиях, например, низкой температуре и полной загрузке. Кстати, последняя может составить до 1 040 кг или до 10,5 кубических метров. Батарея большей емкости обеспечит пробег до 150 км, правда загрузка с ней составит максимум 900 кг.
Время зарядки от стандартной системы мощностью 7,2 кВт составит от 6 до 8 часов, а использование системы быстрой зарядки позволит зарядить батарею за 45 минут. Модель eSprinter приводится в движение электродвигателем с отдачей 84 кВт (114 л.с.) и 300 Нм крутящего момента. Который может разгонять автомобиль до 80 или 120 км/ч максимальной скорости, в зависимости от версии.
Продажи Mercedes-Benz Sprinter лучше идут в Соединенных Штатах, чем в Европе. Например, в 2015 году там было продано 28 519 штук, в 2016-м — 28 320, а в 2017 году уже 27 608 автомобилей. В Европе цифры существенно меньше: 6 193, 7 317 и 7 604 автомобиля. Кстати, в начале прошлого месяца Mercedes-Benz анонсировал обновление модели Sprinter Classic в России. Выпуск рестайлинговой версии налажен на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. По материалам: www.kolesa.ru
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