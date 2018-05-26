Электрический Mercedes-Benz eSprinter может проехать 150 км без подзарядки

Немецкий производитель представил коммерческую модель нового поколения еще в начале года, но спецификации раскрыл только сейчас. Напомним, Mercedes-Benz Sprinter новой генерации был представлен в феврале текущего года, в семействе которого появилась полностью электрическая версия. В коммерческой линейке производителя eSprinter стал второй моделью — первой был eVito, а третьей, вероятно, станет eCitan. Старт производства электрического фургона намечен на 2019 год.

Модель Mercedes-Benz eSprinter будет доступен с двумя вариантами аккумуляторных блоков — емкостью 41 и 55 кВт*ч. С первым запас хода автомобиля составит до 115 км при неблагоприятных условиях, например, низкой температуре и полной загрузке. Кстати, последняя может составить до 1 040 кг или до 10,5 кубических метров. Батарея большей емкости обеспечит пробег до 150 км, правда загрузка с ней составит максимум 900 кг.

Время зарядки от стандартной системы мощностью 7,2 кВт составит от 6 до 8 часов, а использование системы быстрой зарядки позволит зарядить батарею за 45 минут. Модель eSprinter приводится в движение электродвигателем с отдачей 84 кВт (114 л.с.) и 300 Нм крутящего момента. Который может разгонять автомобиль до 80 или 120 км/ч максимальной скорости, в зависимости от версии.