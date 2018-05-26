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Pagani Huayra BC «Macchina Volante»: такие уникумы, оказывается, существуют!
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Pagani Huayra BC «Macchina Volante»: такие уникумы, оказывается, существуют! 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
Pagani Huayra BC «Macchina Volante» — это тот случай, когда другого такого же автомобиля вы точно никогда не увидите. Его нет!
Кажется, нам всем нравится смотреть на автомобили, которые мы, увы, никогда не сможем себе позволить. Huayra «Macchina Volante» — как раз из их числа. «Flying Machine» оснащена AMG V12 BC. Уже слюньки потекли, не так ли?
Данная «Macchina Volante» принадлежала ещё в прошлом году коллекционеру Крису Сингху, известному тем, что он владеет массой сверхдорогих гиперкаров. Этот, однако, по-настоящему особенный, ведь у него кузов из синего углеродного волокна, синие тормозные суппорты и итальянский триколор нанесён.
Другие уникальные штуки — дополнительные воздухозаборники и «ковш» на крыше (типа того, что у Zonda Cinque. Сейчас редчайший аппарат находится в Женеве, Швейцария.
Так же, как и все другие Huayra BC, она имеет арсенал в 789 лошадей и крутящий момент в 1100 Нм. Эта чудовищная мощь идёт к задним колесам с помощью 7-скоростной секвентальной коробки передач.
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