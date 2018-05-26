Mercedes-AMG E63 S Estate в 712 «лошадей». Это всё Wheelsandmore!

Тюнер Wheelsandmore снял с двигателя Mercedes-AMG E63 S Estate 712 лошадиных сил.

Для большинства владельцев универсала Mercedes-AMG E63 S достаточно иметь заводские 612 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Да 3,5 секунды в разгоне с места до 100 км/ч никак не повод жаловаться. Но есть и те, кому всегда и всего мало. Для них — проект от Wheelsandmore.

Их E63 S Estate мощнее. Заметно мощнее. Так, за 3 200 евро инженеры увеличат отдачу 4,0-литрового битурбо V8 до 712 л.с. и 965 Нм крутящего момента. При этом время набора первой «сотни» тоже сокращается несколько десятых секунды, становясь максимально близким к результатам суперкаров.

Существуют и две «младшенькие» программы тюнинг-преобразований, итогом которых являются 650 л.с. и 920 Нм, 680 л.с. и 960 Нм. Помимо дополнительной мощности, «сарай» избавился и от электронного ограничителя максимальной скорости, которая прежде имел «потолок» в 250 км/ч.

Wheelsandmore также дал этому E63 S Estate крутые 21-дюймовые «катки» F. I. W. E. на резине Michelin. На машине стоит пневматическая подвеска, высота которой регулируется. Красивый и очень эффективный универсал вышел!