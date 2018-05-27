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Mercedes-AMG GT R от Renntech — это ураганный аппарат в 825 лошадиных сил
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Mercedes-AMG GT R от Renntech — это ураганный аппарат в 825 лошадиных сил 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Если вы не можете дождаться, пока Mercedes-AMG представит GT Black Series, есть смысл обратиться к тюнеру Renntech.
GT R оснащён с завода 4,0-литровым V8, который отличается отдачей в 585 л.с. Крутящий момент — 700 Нм. Однако в Renntech разработали формулу, позволившую снять с двигателя 825 л.с. и увеличить значение крутящего момента до 850 Нм. Дополнительные «мускулы» появляются после того, как тюнер взялся за ECU, установил более мощные нагнетатели, новый воздушный фильтр и доработал продувочные клапаны.
Чтобы справиться со всей этой силищей, Mercedes-AMG GT R получил соответствующую семиступенчатую роботизированную коробку передач. Мы не знаем, насколько быстрым является данный спортакар после всех вмешательств в его «внутренности», но зато помним, что заводской вариант нуждается в 3,6 секундах, если мы говорим про набор 100 км/ч с места. Максимальная скорость составляет 318 км/ч.
Также имеется и промежуточная ступень тюнинг-преобразований — мощность равна 612 «лошадкам», крутящий момент — 730 Нм.
Renntech, конечно, позаботился и о внешности, добавив аэродинамический обвес особенный. Дополняется образ крутыми колёсными дисками — 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Резину взяли Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP.
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