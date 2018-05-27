Машина для Андрейки: самые популярные колеса на батарейке

Если раньше электрокар казался роскошью, то сейчас машины с электродвигателями становятся вполне выгодной альтернативой своим бензиновым и дизельным собратьям. А сделать их еще более доступными решило правительство России , внеся в Госдуму законопроект об освобождении владельцев таких машин от транспортного налога. Для тех, кто, наконец, решил пересесть на батарейки — пять самых популярных электрокаров в материале портала Москва 24.

Tesla Model S Быть первопроходцем всегда очень трудно, особенно когда делаешь не просто электромобили, а машины, способные побороть бензиновые аналоги не только по экологичности, но и по скорости.

В этом плане компания Tesla небезызвестного Илона Маска, которого многие считают чуть ли не живым воплощением Железного Человека из комиксов Marvel, не стала исключением. Однако его заслуги исчисляются вовсе не деньгами: Tesla доказала, что электромобиль может быть не просто маленькой немощной машинкой, работающей на электрической тяге, а вполне себе крутым конкурентом даже для спорткаров.

К примеру, Tesla Model S в максимальной комплектации способна не только проехать более 500 км на одном заряде, но и разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

BMW i3 Если Tesla Model S все же выглядит так, что вы вряд ли узнаете в ней электрокар с космическим ускорением среди всего городского потока, то BMW i3 — футуристичный электрический автомобиль, который в этом смысле можно назвать белой вороной.

Кузов BMW i3 сделан из углепластика, так что лучше не попадать на нем даже в самые мелкие аварии: дядя Вася из соседнего гаража вряд ли сможет его залатать, разве что изолентой.

Одним из наиболее интересных решений в BMW i3 является отсутствие центральной стойки: вкупе с распашными дверями они делают посадку в автомобиль максимально удобной для пассажиров.

Кроме того, различные комплектации электрокара позволяют немного схитрить и добавить в него маленький бензиновый двигатель, тем самым превратив его в гибрид. Собственно, бензиновый двигатель не участвует в движении автомобиля непосредственно, а предназначен только для подзарядки аккумуляторов.

KIA Soul EV Внешне электрическая модель EV ничем не отличается от бензиновой Soul, да это в прочем и не нужно, потому что Soul и так выглядит интересно.

Несмотря на то, что электрический вариант модели не такой мощный, как бензиновый (хотя до сотни Soul EV разгоняется примерно за 11 секунд, что в принципе неплохо), его батареи хватает чтобы проехать около 200 км на одном заряде. Кстати, долго заряжать этот корейский электромобиль не придется: всего за 30 минут аккумулятор заполняется чистой энергией на 80%.

Кстати, еще один положительный момент: практически все детали от жидкотопливной Soul подходят к электрической версии, так что больших проблем с ее ремонтом не возникнет.

Fiat 500e Еще один очень красивый электрокар — Fiat 500e. Этот итальянский малыш сделан по тому же принципу, что и электрический Kia Soul: с минимальными отличиями экстерьера от бензинового аналога. Во многом так случилось по причине горячей любви итальянцев ко всему прекрасному, что подтверждается словами директора по маркетингу Fiat, который сказал однажды, что убожество — худшая форма загрязнения окружающей среды.

Именно поэтому 500e выглядит скорее как маленькая бешеная белка, чем как летающая тарелка с четырьмя колесами. Кстати, мощность ее электродвигателя в переводе на лошадиные силы составляет 111 единиц, что вкупе с крайне скромным весом самой машины, дает совершенно нескромную динамику разгона, а также хорошую маневренность и стабильность в поворотах.

Единственный минус 500e в том, что в отличие от Kia Soul EV, его батарея не поддерживает функцию быстрой зарядки, а значит зарядить ее на 80% за 30 минут не получится. Полный же цикл зарядки длится неприятные 4 часа.

Lightning LS 218 Стоит начать с того, что Lightning LS 218 — это не электрокар, а электробайк. Тем не менее, не включить его в перечень самого интересного транспорта на электрической тяге просто невозможно.

Все дело в том, что LS 218 — это не просто мотоцикл с электродвигателем, а самый настоящий спортбайк, способный развивать скорость 351 км/ч. Самое интересное, что тяга электрического двигателя позволяет совершенно бесшумно оставлять позади большинство визжащих бензиновых пылесосов.

Существует три комплектации этого электробайка — и все их отличие заключается в емкости батареи, а соответственно и запасе хода, который варьируется от 160 до 290 км. Заряжается Lightning почти так же быстро, как и ездит: за полчаса до 100%.