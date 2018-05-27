BMW X2 предстал в золотистом варианте

Реклама нового BMW X2 практически совпала по времени с анонсом представителя Mercedes GLA.

Новый BMW расположился в линейке немецкого автоконцерна между представителями X1 и X3. В то же время представитель Mercedes GLA проходит перед запуском финальные испытания в Нюрбургринге.

На представителе BMW установлен четырехцилиндровый двигатель с объемом в 2 литра. Он способен развивать мощность в 228 лошадиных сил.

BMW провела своеобразную презентацию новинки на своей официальной странице в Instagram. Короткий ролик показывает, как золотистый X2 спокойно проезжает мимо четырех представителей Mercedes GLA.

В финале из кабины автомобиля выпадает золотистый микрофон, что выглядит очень эффектно. Также надпись из ролика дает понять, что это первый X2.

Эксперты гадают, как будут конкурировать между собой GLA.и X2. Время покажет, каким образом пройдет соревнование между двумя автомобилями.