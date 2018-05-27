Составлен ТОП-3 самых впечатляющих российских вездеходов

Составлен ТОП-3 самых впечатляющих российских вездеходов Когда речь заходит о настоящих внедорожных автомобилях, нет страны, кроме России, где лучше всего знаю, как создавать такую технику. Редакция Daily-Motor.Ru составила тройку самых впечатляющих «вездеходов», которые разрабатывались российскими инженерами. Первая строчка нашего рейтинга досталась автомобилю Шерп (заглавное фото), впервые представленному на выставке кроссоверов и внедорожников в Москве в 2015 году. Болотоход способен преодолевать практически любые препятствия на своем пути, а питается он от 1,5-литрового турбодизеля, выдающего всего 44 лошадиные силы. Тем не менее такой мощности этой модели достаточно для задач, для которых она создана. Купить такой внедорожник можно имея в кармане порядка 65 тысяч долларов.

Второе место в данном ТОП-е мы отдали модели Атон-Импульс Викинг 2992, который по своему дизайну выглядит значительно привлекательнее «Шерпа». Кроме того, он вмещает семь человек, поэтому не исключено, что на чем-то подобном мы будем ездить в возможном пост-апокалиптическом будущем. Внедорожник разработали в 2014 году. В его оснащение входит компактный двигатель на 82 лошадиные силы, которого явно мало для веса в 3,3 тонны. Тем не менее, в условиях бездорожья производительности этого мотора вполне хватает. Цена — около 200 тысяч долларов.

Первую тройку нашего рейтинга замыкает вездеход-амфибия «Бурлак», разработанный в 2015 году компанией «Вездеходы Макарова». Основное предназначение этой модели — использование в Арктике. Основные преимущества «Бурлака» перед его конкурентами заключаются в невозможности утонуть в болотах и других водоемах, поскольку каждое из его шести колес является своеобразным поплавком, не дающим внедорожнику уйти под воду. Стоимость автомобиля до сих пор не разглашается.