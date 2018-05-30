Сколько стоит получить права

Машина сильно облегчает жизнь человеку. В любое время можно сесть за руль и уехать: в магазин, гости, в другой город или просто на прогулку.

Если у вас всё еще нет водительских прав и вы давно задумываетесь об этом, то сейчас самое время, чтобы, наконец, отучиться и сдать экзамены. Ясная погода и отсутствие гололёда вам в этом обязательно помогут.

Сколько же стоит отучиться на водителя и получить права? News.ru подсчитал примерные затраты.

Прослушать теоретический курс и пройти 28 уроков вождения по 90 минут стоит примерно от 30 тысяч рублей в Москве. Если вам будет недостаточно практических занятий, можно взять и частные уроки у инструктора по вождению. В столице один такой урок стоит примерно 1000-2500 рублей. В Санкт-Петербурге — чуть дешевле. Обучение в автошколе стоит примерно от 20 тысяч рублей, а частные уроки — от 800 рублей. В других российских регионах цены на занятия в автошколе начинаются примерно с 13 тысяч рублей. При этом урок с инструктором там стоит 500–700 рублей. Как правило, ученики берут ещё как минимум 10 занятий после основного курса в автошколе.

Оплатить госпошлину на права. Сейчас это стоит 2000 рублей для водительского удостоверения в пластике и 500 рублей — в бумаге. Однако в апреле 2018 правительство одобрило новый законопроект, который увеличивает размер госпошлины с 2000 до 3000 рублей для пластикового документа. Стоимость бумажного останется без изменений.

Пройти медкомиссию. Чтобы человека допустили к экзамену на вождение, нужно получить справку по форме №003-В/У. Её дают после прохождения осмотра у врачей. В столице это обойдётся примерно в 1500–2000 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — от 700 рублей, а в других российских регионах — от 500 рублей.

Общая сумма, которую вы потратите, получая права, составит примерно 35 тысяч рублей в Москве, 23 тысячи — в Санкт-Петербурге и около 15 тысяч в других городах.

А как у них?

В европейских странах получить водительские права стоит гораздо дороже, чем у нас. Так, в Германии за обучение в школе и получение прав нужно заплатить около 2 тысяч евро. В переводе на рубли — это примерно 144 тысячи. При этом если вам не хватит уроков с инструктором, то позаниматься с ним в частном порядке будет стоить примерно 65 евро за один урок.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Erik Lesser // Автошкола в штате Джорджия, США

В США получить права стоит 76 долларов, если вы получаете их впервые, и 45 долларов, если нужно продлить срок действия документа. Об этом говорится на официальном сайте департамента автотранспорта в штате Калифорния. Плюс занятия в автошколе, где 30 уроков в классе и 6 уроков за рулём, стоят 385 долларов или 23,4 тысячи рублей по нынешнему курсу. Такие расценки есть на сайте одной из калифорнийских школ.

Дороже всего обойдутся права в Японии. Там уроки вождения в автошколе стоят около 300 тысяч иен, что в пересчёте на рубли равно 170 тысячам. Сдать теоретическую часть стоит примерно 2500 иен (1400 рублей), а вместе с экзаменом по вождению — почти 4500 иен (2500 рублей). При этом никакого языкового барьера за время сдачи на права в Японии не будет: экзамен можно пройти на разных языках, включая английский, русский и китайский.

Намного дешевле там будет стоить разрешение на вождение, которое часто оформляют иностранцы. Этот документ даёт право арендовать машину. Оформить его стоит около 5 тысяч иен или 2800 рублей.

В общем, выгоднее всего получить удостоверении в России и путешествовать с ним по разным странам. Для этого нужно только получить международные права. Госпошлина за их оформление составляет 1600 рублей. При этом можно ещё получить скидку 30%, если оплатить онлайн на сайте госуслуг.