Jeep Renegade показал обновленный кузов

Свежие шпионские фото позволяют лучше разглядеть обновленный облик Jeep Renegade 2019 модельного года. Наибольшие изменения произошли в передней части кузова кроссовера. Переработке подверглись в том числе фары головного света и нижняя часть передка.

Опубликованные шпионские фотографии дают более ясное представление об обновленном Jeep Renegade. На всех предыдущих снимках демонстрировались испытания модели в холодную погоду в мощном рыцарском обвесе с фальш-панелями, новые же фото позволяют выявить ее основные внешние отличия от предшественника.

Несмотря на то, что тестовый Renegade был по-прежнему облачен в камуфляж и скрыт под слоем черной клейкой ленты, усилия производителя по освежению дизайна передней части очевидны. Области вокруг передних фар внедорожника теперь имеют прямоугольную форму, хотя форма отражателя осталось круглой. Этот дизайн соответствует ранее опубликованным фотографиям Renegade 2019 с незакамуфлированной передней частью.

Отверстие в передней решетке, возможно, предназначено для одного из датчиков системы активной безопасности. Небольшая решетка воздухозаборника, расположенная ниже основной, по-видимому, стала шире и приобрела прямоугольную форму. Противотуманные фары переместились ближе к ней, но в углах бампера все равно имеются какие-то пока нераспознанные отверстия.

Изменения в задней части не столь радикальны. Наличие камуфляжа на задних фонарях предполагает какие-то новшества и в их дизайне, однако, на тестовой машине, похоже установлена оптика от текущей модели.

Несмотря на то, что по сегодняшним фотографиям нельзя понять, каким будет салон обновленного внедорожника, ранее обнародованные снимки интерьера дают понимание, чего следует ожидать, в первую очередь, от центральной консоли. Экран информационно-развлекательной системы, расположенный на центральной консоли, стал больше. Кроме того, были переработаны размещенные под ним органы управления.

Изменения в силовых установках остаются самой большой тайной, связанной с обновленным Renegade 2019. Нынешняя модель предлагается с атмосферным 4-цилиндровым двигателем объемом 2.4 литра и турбированной «четверкой» объемом 1.4 л. Доступны как переднеприводные, так и полноприводные комплектации.

Дата выхода Джип Ренегад 2019 также пока остается неизвестной. Тем не менее, опираясь на большое число полученных снимков, можно заключить, что разработка, скорее всего, находится уже на финальной стадии. Ожидается, что дебют новинки состоится до конца этого года.