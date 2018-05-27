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Inkas Sentry MPV — необычный автомобиль многоцелевого назначения
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Inkas Sentry MPV — необычный автомобиль многоцелевого назначения 

Allroader.ru 22 минуты назад
Фото: Allroader.ru
Он как будто создан для участия в «Смертельной гонке»! Помните модель Inkas APC, которая появилась 2 года назад? Это был суровый, бронированный тактический автомобиль канадского производителя, который выглядел так, как будто снимался в фильме «Смертельная гонка». Теперь он обзавелся братом, который на первый взгляд выглядит очень задиристо. В любом случае, Джейсон Стейтем был бы не против порулить таким.
Inkas Sentry MPV — самая новая модель канадского бренда, призванная сочетать в себе гибкость и функциональность с одной стороны, и максимальные комфорт и защиту пассажиров бронированного автомобиля с другой. Амбициозное заявление, но давайте посмотрим, как производитель воплотил его в жизнь.
Новинка способна вместить от 4 до 6 человек, при этом возможны различные конфигурации расположения посадочных мест. От APC новый MPV отличает меньшая масса, что означает лучшую маневренность и превосходные внедорожные характеристики. Это делает Sentry MPV идеальным автомобилем для подразделений быстрого реагирования, органов правопорядка, специальных отрядов и пограничных служб.
Более того, производитель добавил новинке открытое грузовое отделение. Это может быть полезным, если на автомобиле необходимо будет перевозить грузы или другое малогабаритное имущество, которое поместится в небольшой кузов.
Если вы еще не поняли, то Sentry MPV создавался, прежде всего, для использования в полицейских и военных целях, поэтому его кузов обеспечивает класс бронезащиты BR7. Габаритные размеры автомобиля следующие: длина 5766 мм, ширина 2489 мм, высота 2464 мм, колесная база 3576 мм, дорожный просвет 500 мм.
Под капотом этого монстра расположился массивный 8-цилиндровый турбодизельный двигатель объемом 6.7 л, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он способен развить мощность 390 л.с. и крутящий момент 1085 Нм.
Inkas Sentry MPV будет представлен на Канадской выставке достижений в области обороны и безопасности (Canada’s Defence and Security Trade Show), которая пройдет 30-31 мая 2018 г.
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