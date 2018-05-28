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Канадцы построили бронированный внедорожник с 50-сантиметровым клиренсом
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Канадцы построили бронированный внедорожник с 50-сантиметровым клиренсом 

Motor.ru 53 минуты назад
Фото: Motor.ru
Канадская компания Inkas, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила новую модель семейства Sentry — MPV. Публичный дебют внедорожника c 500-миллиметровым дорожным просветом состоится в конце текущего месяца на выставке технологий безопасности и средств защиты в Оттаве.
[ЗиЛ, «Гелик», «Комбат» и еще девять самых защищенных автомобилей в мире] (https://motor.ru/selector/armor.htm)
Inkas Sentry MPV построен на платформе многоцелевого броневика APC, однако, как говорят в компании, предлагает больше вариантов кастомизации, в том числе за счет расположения посадочных мест. По сравнению с APC у новинки ниже масса, а внедорожные возможности — выше. Основными покупателями внедорожника считаются правоохранительные органы, спецслужбы и отряды пограничного контроля.
В отличие от APC, новый броневик оснащен грузовой платформой, а в его салоне могут разместиться до шести человек. В движение Inkas Sentry MPV приводит 6,8-литровый турбодизель мощностью 395 лошадиных сил и 1085 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость Sentry MPV составляет 140 километров в час.
В зависимости от назначения, Sentry MPV можно укомплектовать поворотной турелью, устройством звукового оповещения, лебедкой с электронным управлением, системой ночного видения и дополнительной защитой моторного отсека.
Летом прошлого года на авиасалоне МАКС-2017 дебютировал новый российский броневик Buran. Машина с классом защиты 6А способна выдержать выстрелы из СВД с любого расстояния и любым патроном.
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