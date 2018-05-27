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Новый Jeep Scrambler: первые изображения
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Новый Jeep Scrambler: первые изображения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В последние месяцы фотошпионам уже несколько раз попадался новый пикап от компании Jeep во время испытаний. Мы в редакции «Карельские Вести» решили изобразить, как он будет выглядеть.
В модельной гамме американского бренда уже был автомобиль с именем Scrambler — им был компактный пикап на базе внедорожника CJ (предшественник Рэнглера), выпускавшийся с 1981 по 1986 годы. Новая модель будет построена на основе последнего поколения Wrangler, представленного совсем недавно. Судя по всему, передняя часть пикапа будет полностью идентична внедорожнику. В отличие от Скрамблера 80-х, который был двухдверным, новая модель получит четырёхдверную кабину.
Уже по шпионским фотоснимкам видно, что пикап получит удлинённую базу относительно пятидверного Wrangler. Задний свес сделают длинным для увеличения грузового отсека. Фонари, скорее всего, будут позаимствованы у внедорожника, а вот задний борт получит оригинальную объёмную форму, на котором может расположиться крупная надпись Jeep.
По имеющейся информации, премьера нового Jeep Scrambler может состояться в конце этого года.
В настоящее время в России Jeep Wrangler нового поколения, на базе которого будет сделан пикап, официально пока не представлен. Самой же доступной моделью бренда является компактный кроссовер Renegade, который можно приобрести минимум за 1 325 000 рублей (1.6 МТ, 110 л.с., передний привод).
Напомним, недавно Jeep показал лучшие дизайн-проекты своих автомобилей.
По материалам: www.kolesa.ru
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