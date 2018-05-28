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Новый Kia Soul может получить полный привод?
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Новый Kia Soul может получить полный привод? 

Daily-Motor 39 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Kia выкатила на первые тесты прототип нового поколения модели Soul. Фотографии новинки, сделанные во время обкатки автомобиля в штате Колорадо (США), опубликовало издание CarCoops.
На выложенных в Сеть фото полноценно оценить дизайн новинки не получится из-за камуфляжа, но даже с учетом его можно отметить, что новый «Соул» сохранит свою традиционную «коробчатую» форму кузова, а также обзаведется переработанным «передком» с утонченными ДХО и большими фарами, расположенными под ними. Кроме того, новый Soul должен получить новую форму остекления и уже знакомую по его предшественнику линию крыши. В кормовой части заметны новые задние фонари в форме бумеранга.
Но самое интересное в новом «Соул» не обновленный дизайн, а вероятность переноса в эту модель с Hyundai Kona системы полного привода. Как пишут наши западные коллеги, наличие полного привода позволит Soul более успешно вести конкуренцию на американском авторынке с компактными кроссоверами вроде: Honda HR-V, Toyota C-HR, а также Chevrolet Trax и другими.
Напомним, что о появлении в новом Soul полного привода намекали представители «Киа» в рамках Чикагского автосалона 2015 года, когда компания представила прототип Trailster.
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