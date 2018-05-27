Прототип нового KIA Soul подхлестывает слухи о полном приводе

Читателю сайта Carscoops Бретту Боргарду удалось запечатлеть испытания Kia Soul 2019 модельного года. Снимки были сделаны в штате Колорадо.

На фотографиях вы можете видеть Kia Soul следующего поколения. Модель сохранила свою «коробчатую» форму, но получила переработанную переднюю часть кузова. В ней особо выделяются утонченные дневные ходовые огни, а также большие фары, расположенные под ними. Спускаясь ниже, можно обратить внимание на то, что противотуманные фары интегрированы в нижнюю часть передней решетки.

Боковые части кузова также претерпели некоторые изменения. На снимках заметно, что новая КИА Соул имеет более выраженные формы колесных арок и уже знакомой нам линии крыши. Несмотря на стилистические сходства, производитель решил воздержаться от использования воздухозаборников в передних крыльях. Помимо этого, новинка получила новую форму остекления, нижняя линия которого по восходящей кривой поднимается до самого конца задних дверей.

Из-за сильной маскировки задней части мы смогли разглядеть только задние фонари в форме бумеранга. Тем не менее, видно, что корма кузова сохранит свой практически вертикальный профиль.

Выбор двигателей должен включать широкую гамму 4-цилиндровых агрегатов. Официально Kia пока хранит молчание относительно выхода новой модели. Ожидается, что она будет построена на той же платформе, что и Hyundai Kona. Если Soul будет оснащаться такими же двигателями, что и ее «собрат», то покупателям на североамериканском рынке в базовой комплектации стоит рассчитывать на 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 147 л.с. (110 кВт), который способен развить крутящий момент 178 Нм.

Кроме того, на Soul может устанавливаться турбированный мотор объемом 1.6 л, который выдает 175 л.с. (130 кВт) мощности и 264 Нм крутящего момента.

Самой интересной опцией, которая может быть перенесена с Hyundai Kona, является система полного привода. Soul всегда был переднеприводным автомобилем, однако Kia намекнула на возможность появления полноприводного варианта, представив концепт Trailster на Чикагском автосалоне в 2015 году.