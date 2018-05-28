Новые Infiniti QX50 и QX80 доберутся до России в 2018 году

Отечественный офис компании Infiniti назвал предварительную дату начала продаж в России обновленных кроссоверов QX50 и QX80. Новинки должны поступить в распоряжение дилеров « Инфинити » в РФ уже в этом году — предположительно до конца 2018-го.

В пресс-службе Infiniti также сообщили, что на ближайшие несколько лет компания запланировала для России существенное расширение модельного ряда.

Напомним, что старт приема заказов на внедорожник QX80 в РФ был дан в апреле этого года. Стоимость автомобиля начинается от 4 миллионов 855 тысяч рублей.