Новые Infiniti QX50 и QX80 доберутся до России в 2018 году 

Отечественный офис компании Infiniti назвал предварительную дату начала продаж в России обновленных кроссоверов QX50 и QX80. Новинки должны поступить в распоряжение дилеров «Инфинити» в РФ уже в этом году — предположительно до конца 2018-го.
В пресс-службе Infiniti также сообщили, что на ближайшие несколько лет компания запланировала для России существенное расширение модельного ряда.
Напомним, что старт приема заказов на внедорожник QX80 в РФ был дан в апреле этого года. Стоимость автомобиля начинается от 4 миллионов 855 тысяч рублей.
Что касается нового Infiniti QX50, то его дебют состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года.