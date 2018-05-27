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Уже в 2018 году в России появятся Infiniti QX80 и QX50
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Уже в 2018 году в России появятся Infiniti QX80 и QX50 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Infiniti в течение года будет обновлять две свои модели QX80 и QX50, таким образом, компания хочет увеличить продажи на мировом рынке.
Производитель будет выпускать машины на новых платформах с обновленными силовыми установками, которые разрабатываются специалистами для улучшения моделей. С выходом на мировой уровень Infiniti стала уделять больше внимания обновлению.
В апреле текущего года дилеры Infiniti открыли прием заявок на машины 2018 года, которые будут доступны в нескольких версиях. Так стоимость QX 80 будет стартовать от 4 млн 855 тысяч рублей.
Посмотрим, как мировой рынок примет новинку Infiniti и будет ли она пользоваться большим спросом.
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