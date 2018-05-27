Уже в 2018 году в России появятся Infiniti QX80 и QX50

Автопроизводитель Infiniti в течение года будет обновлять две свои модели QX80 и QX50, таким образом, компания хочет увеличить продажи на мировом рынке.

Производитель будет выпускать машины на новых платформах с обновленными силовыми установками, которые разрабатываются специалистами для улучшения моделей. С выходом на мировой уровень Infiniti стала уделять больше внимания обновлению.

В апреле текущего года дилеры Infiniti открыли прием заявок на машины 2018 года, которые будут доступны в нескольких версиях. Так стоимость QX 80 будет стартовать от 4 млн 855 тысяч рублей.

Посмотрим, как мировой рынок примет новинку Infiniti и будет ли она пользоваться большим спросом.