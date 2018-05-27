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В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
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В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель» 

Российская Газета 7 минут назад
Фото: В Петербурге под Софийским путепроводом, который в народе именуют "мостом глупости" застрял 150-й за полтора года грузовик. Очередной водитель не обратил внимание на дюжину дорожных знаков и предупреждений, где написано, что "ГАЗель под этим мостом не пройдет". О юбилейной аварии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП| Санкт-Петербург" социальной сети "Вконтакте". Под мостом застряла "ГАЗель" одной из крупных петербургских транспортных компаний. В Петербурге придумали, как снизить число ДТП под "мостом глупости" Софийский путепровод - это самый низкий городской мост. Здесь может проехать транспорт высота которого не превышает 2,7 метра. Большинство моделей малотоннажных грузовиков выше, а, значит, от моста им следовало бы держаться подальше. Но по удивительному стечению обстоятельств водителей "ГАЗелей" тянет к путепроводу проверить свои силы. Если машина едет на низкой скорости, она застревает сразу после заезда под мост. Бывает, что у грузовика получается проскочить под путепроводом, но при этом он теряет кузов, превращаясь в кабриолет. Примечательно, что перед мостом помимо обязательных указателей ограничения высоты установлены еще и дополнительные знаки, которые предупреждают водителей грузовиков, что под мост им ехать не надо. Также перед мостом есть площадка для разворота, так что автолюбители могут поискать иной путь. Но практика показывает, что водителей все эти предупреждения ничуть не смущают. В то же время понимания в ГИБДД или в страховой компании они не встретят, ведь проезд под запрещающими знаками однозначно трактуется как нарушение правил дорожного движения.
В Петербурге под Софийским путепроводом, который в народе именуют "мостом глупости" застрял 150-й за полтора года грузовик. Очередной водитель не обратил внимание на дюжину дорожных знаков и предупреждений, где написано, что "ГАЗель под этим мостом не пройдет".
>> «Газель» не проедет»: почему «мост глупости» стал легендой и почти символом России
О юбилейной аварии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП| Санкт-Петербург" социальной сети "Вконтакте". Под мостом застряла "ГАЗель" одной из крупных петербургских транспортных компаний.
Софийский путепровод — это самый низкий городской мост. Здесь может проехать транспорт высота которого не превышает 2,7 метра. Большинство моделей малотоннажных грузовиков выше, а, значит, от моста им следовало бы держаться подальше.
Но по удивительному стечению обстоятельств водителей "ГАЗелей" тянет к путепроводу проверить свои силы. Если машина едет на низкой скорости, она застревает сразу после заезда под мост. Бывает, что у грузовика получается проскочить под путепроводом, но при этом он теряет кузов, превращаясь в кабриолет.
Примечательно, что перед мостом помимо обязательных указателей ограничения высоты установлены еще и дополнительные знаки, которые предупреждают водителей грузовиков, что под мост им ехать не надо. Также перед мостом есть площадка для разворота, так что автолюбители могут поискать иной путь.
Но практика показывает, что водителей все эти предупреждения ничуть не смущают. В то же время понимания в ГИБДД или в страховой компании они не встретят, ведь проезд под запрещающими знаками однозначно трактуется как нарушение правил дорожного движения.
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