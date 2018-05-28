Названы самые яркие «заряженные» хэтчбеки 90-х

Автомобильные эксперты составили пятерку самых ярких «заряженных» хэтчбеков конца 20 века. В данный рейтинг вошли автомобили, которые по своим динамическим характеристикам были способны составить конкуренцию даже некоторым спорткарам.

Первую позицию этого ТОП-а журналисты отдали Audi S2. Автомобиль оснащался 2,2-литровым 5-цилиндровым турбированным мотором, выдающим до 220 лошадиных сил. Также в продаже была версия этой модели от тюнинг-ателье MTM с увеличенным показателем мощности в 430 л.с.

Вторая строчка оказалась за Nissan Pulsar GTI-R. Эта «трехдверка» комплектовалась 2-литровым турбомотором на 230 «лошадок», способном разгонять ее с места до первой «сотни» всего за 5,4-секунды.

Третье место досталось 5-дверной Lancia Delta HF Integrale. Этот автомобиль не один раз оказывался в числе победителей этапов престижного раллийного чемпионата «Группа Б». Гражданская версия хэтчбека хоть и уступала спортивной, но также была весьма динамичной благодаря 2-литровому турбомотору на 210 «лошадей». С места до 100 км/ч в версии с полным приводом Lancia Delta HF Integrale разгонялась всего за 5,7-секунды.