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Названы самые яркие «заряженные» хэтчбеки 90-х
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Названы самые яркие «заряженные» хэтчбеки 90-х 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Автомобильные эксперты составили пятерку самых ярких «заряженных» хэтчбеков конца 20 века. В данный рейтинг вошли автомобили, которые по своим динамическим характеристикам были способны составить конкуренцию даже некоторым спорткарам.
Первую позицию этого ТОП-а журналисты отдали Audi S2. Автомобиль оснащался 2,2-литровым 5-цилиндровым турбированным мотором, выдающим до 220 лошадиных сил. Также в продаже была версия этой модели от тюнинг-ателье MTM с увеличенным показателем мощности в 430 л.с.
Вторая строчка оказалась за Nissan Pulsar GTI-R. Эта «трехдверка» комплектовалась 2-литровым турбомотором на 230 «лошадок», способном разгонять ее с места до первой «сотни» всего за 5,4-секунды.
Третье место досталось 5-дверной Lancia Delta HF Integrale. Этот автомобиль не один раз оказывался в числе победителей этапов престижного раллийного чемпионата «Группа Б». Гражданская версия хэтчбека хоть и уступала спортивной, но также была весьма динамичной благодаря 2-литровому турбомотору на 210 «лошадей». С места до 100 км/ч в версии с полным приводом Lancia Delta HF Integrale разгонялась всего за 5,7-секунды.
Пятерку самых ярких «заряженных» хэтчбеков 90-х годов замыкают Volkswagen Corrado VR6 и Honda CRX SiR. Первый автомобиль за счет 190-сильного мотора был способен на разгон с места до первой «сотни» за 6,4-секунды, а второй — за 7,5-секунды (двигатель на 160 л.с.).
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