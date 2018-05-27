Ещё
ТОП -5 хэтчбеков 90-х годов, самые яркие автомобили
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП -5 хэтчбеков 90-х годов, самые яркие автомобили 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
На 90— е годы ХХ века пришелся рассвет хэтчбеков, которые были способны конкурировать с известными спорт карами.
Главным конкурентом, занявшим пятую строчку рейтинга, является Honda CRX SiR. Японский автомобиль способен разгонятся до 100 км/час за 7,5 секунд и оснащен мотором в 160 л.с., это было наилучшим результатом в то время. Салон оснащен удобными спортивными кожаными сидениями и кондиционером.
Четвертое место получил Volkswagen Corrado VR6, хетчбек получил спойлер, который был способен подниматься при разгоне до определенной скорости. Под капотом установлен двигатель в 190 л.с и был способен разогнаться за 6,4 секунды до сотни, а также устанавливались двигатели в 260 л.с и тогда разгон составлял всего 5 секунд.
Третье место досталось Lancia Delta HF Integrale, ее разгон составлял 5,7 секунд с двигателем в 210 лошадей, при этом управляемость авто была на высоте.
Второе место занял Nissan Pulsar GTI-R, в котором установлен 2-х литровый мотор в 230 л.с., его разгон составил 5,4 секунды до 100 км/час.
Лидером 90-х стал Audi S2, он оснащен турбомотором в 2,2 литра, который способен разогнаться до сотни за 5,7 секунд. Для любителей быстрой езды предлагался авто тюнинг после этого разгон сократился до 4 секунд.
Car.ru: последние новости
Renault Megane RS продемонстрировал собственные скоростные возможности Разработчики Nissan придумали “умные” шины Майский лидер продаж Hyundai Creta вырос в цене на 15000 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»62
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей26
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Под «мостом глупости» застряла юбилейная «газель»
Названа десятка самых беспроблемных автомобилей1
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение