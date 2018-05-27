ТОП -5 хэтчбеков 90-х годов, самые яркие автомобили

На 90— е годы ХХ века пришелся рассвет хэтчбеков, которые были способны конкурировать с известными спорт карами.

Главным конкурентом, занявшим пятую строчку рейтинга, является Honda CRX SiR. Японский автомобиль способен разгонятся до 100 км/час за 7,5 секунд и оснащен мотором в 160 л.с., это было наилучшим результатом в то время. Салон оснащен удобными спортивными кожаными сидениями и кондиционером.

Четвертое место получил Volkswagen Corrado VR6, хетчбек получил спойлер, который был способен подниматься при разгоне до определенной скорости. Под капотом установлен двигатель в 190 л.с и был способен разогнаться за 6,4 секунды до сотни, а также устанавливались двигатели в 260 л.с и тогда разгон составлял всего 5 секунд.

Третье место досталось Lancia Delta HF Integrale, ее разгон составлял 5,7 секунд с двигателем в 210 лошадей, при этом управляемость авто была на высоте.

Второе место занял Nissan Pulsar GTI-R, в котором установлен 2-х литровый мотор в 230 л.с., его разгон составил 5,4 секунды до 100 км/час.