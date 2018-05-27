Редкий гиперкар Zenvo удивляет своим «танцующим» задним антикрылом

В марте текущего года портал Карельские Вести публиковал новость о новом датском гиперкаре Zenvo TSR-S, главной изюминкой которого стало активное заднее антикрыло. Этот автомобиль уже видели на узких улочках Монако, но на мизерных скоростях его активная аэродинамика не работает.

Однако недавно один из экземпляров TSR-S добрался до гоночного трека, и собравшиеся на трассе поклонники автоспорта смогли воочию понаблюдать за тем, как работает эксклюзивная аэродинамика автомобиля. С виду это выглядит жутковато, и порой кажется, что крыло может сорвать воздушным потоком, но датчане уверяют, что механизм работает надёжно.

По данным Zenvo, запатентованное антикрыло может генерировать в три раза больше прижимной силы, чем обычное актикрыло, которое установлено на модель TS1 GT, и в наклоненном состоянии прижимная сила в поворотах увеличивается на 30%.

В электронику 5,8-литрового мотора (кстати, в качестве наддува используются не турбины, а компрессоры) «залиты» три прошивки: Minimum (на 710 л.с.), IQ (автоматическая подстройка уровня мощности в зависимости от дорожных условий), и Maximum (все 1193 л.с.). В третьем режиме разгон с 0 до 100 км/час составляет 2,8 секунды, до 200 километров в час машина разгоняется приблизительно за столько же, за сколько разгоняются болиды Формулы 1 — за 6,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 325 км/час как раз для того, чтобы не вывести из строя аэродинамику автомобиля.

Стоит отметить, что Zenvo собирается выпускать не более пяти экземпляров TSR-S в год.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что гиперкар Pininfarina выйдет в 2020 году.

По материалам: www.kolesa.ru