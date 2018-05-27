В Украине доступен 7-местный Peugeot 5008 в комплектации GT со 180-сильным двигателем

В Украине стартовали продажи флагманского 7-местного кроссовера Peugeot 5008 в топовой версии GT. Она комплектуется самым мощным силовым агрегатом, который доступен для модели на нашем рынке — 2,0-литровым турбодизелем BlueHDi 180 л.с. S&S в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В мае 2018 года в Украине стартовали продажи 7-местного SUV PEUGEOT 5008 в топовой комплектации GT, которая уже включает максимально широкий список оборудования, с самым мощным для модели дизельным силовым агрегатом BlueHDi мощностью 180 л. с.

Экстерьер топового исполнения GT выделяется контрастной черной глянцевой крышей Black Diamond, а также 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Пассажиры смогут созерцать звездное небо, или горные вершины через большую панорамную крышу. Интерьер автомобиля встречает водителя и пассажиров инновационной концепцией организации пространства Peugeot i-Cockpit второго поколения. За комфорт отвечают специально разработанные программы массажа. Впервые на автомобиле установлена акустическая система Hi-Fi класса FOCAL. Два дисплея — 12,3 и 8-дюймовый — выводят всю сервисную и развлекательную информацию. Подробнее в шоуруме модели.

Уникальная концепция с тремя рядами кресел, рассчитанная на семь человек, отличается широкими возможностями трансформации. Кресла передних двух рядов могут регулироваться полностью независимо. Интересно, что за третий ряд кресел не нужно доплачивать, в комплектации GT они входят уже в штатное оснащение. Из-за дополнительного ряда кресел багажным отделением жертвовать не пришлось. Так, в походном положении объем багажника равен 952 л. А если сложить последние два ряда сидений, он увеличивается до впечатляющих 2150 л.

Улучшенную проходимость на дорожном покрытии разного качества обеспечивают система контроля сцепления с дорогой Advanced Grip Control и система помощи при спуске Hill Assist Control Descent (HADC). Также в список базового оснащения Peugeot 5008 в комплектации GT входят адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения Automatic Emergency Braking System (AEBS), система контроля концентрации водителя, система чтения дорожных знаков, система помощи при парковке Park Assist, система кругового мониторинга Visio Park и многое другое.

2,0-литровый турбодизель BlueHDi мощностью 180 л. с. работает вместе с 8-ст. автоматической коробкой передач. Эта современная пара двигателя и трансмиссии предлагается на PEUGEOT 5008 впервые, раньше других моделей бренда. При отличной динамике (9,2 секунды с места до 100 км/ч), автомобиль расходует в смешанном цикле всего от 4,9 л/100 км пробега.