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Университет из штата Огайо снова стал победителем на форуме EcoCAR 3
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Университет из штата Огайо снова стал победителем на форуме EcoCAR 3 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Перед командами конкурсантов была поставлена задача предложить идеи по модификации Chevrolet Camaro 2016.
Мероприятие EcoCAR 3 ставит под собой целью показать работы, направленные на уменьшения вредного воздействия автомобилей на окружающую среду. В этот раз в центре внимания для экспериментов оказался Chevrolet Camaro 2016.
Команде университета из Огайо удалось сделать гибридную начинку для этого транспорта. В итоге были завоеваны три награды за 895 баллов из тысячи возможных.
Первым местом отмечена производительность автомобиля. На нем молодые специалисты установили вполне жизнеспособную гибридную установку.
В ней сочетаются бензиновый двигатель в 2 литра с мощностью в 2 литра и электрический мотор с энергией на 150 кВт. При использовании только электротяги автомобиль сможет проехать 40 миль.
Остается добавить, что талантливые специалисты из Огайо побеждают на смотре EcoCAR 3 уже четвертый раз кряду. Организаторы отмечают, что смотр является отличной проверкой для будущих инженеров.
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