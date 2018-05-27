Университет из штата Огайо снова стал победителем на форуме EcoCAR 3

Перед командами конкурсантов была поставлена задача предложить идеи по модификации Chevrolet Camaro 2016.

Мероприятие EcoCAR 3 ставит под собой целью показать работы, направленные на уменьшения вредного воздействия автомобилей на окружающую среду. В этот раз в центре внимания для экспериментов оказался Chevrolet Camaro 2016.

Команде университета из Огайо удалось сделать гибридную начинку для этого транспорта. В итоге были завоеваны три награды за 895 баллов из тысячи возможных.

Первым местом отмечена производительность автомобиля. На нем молодые специалисты установили вполне жизнеспособную гибридную установку.

В ней сочетаются бензиновый двигатель в 2 литра с мощностью в 2 литра и электрический мотор с энергией на 150 кВт. При использовании только электротяги автомобиль сможет проехать 40 миль.

Остается добавить, что талантливые специалисты из Огайо побеждают на смотре EcoCAR 3 уже четвертый раз кряду. Организаторы отмечают, что смотр является отличной проверкой для будущих инженеров.