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Назван самый красивый автомобиль в мире
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Назван самый красивый автомобиль в мире 

ТК «Звезда» 9 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Над дизайном трудился тот же художник, который работал над моделью Skoda Fabia.
С 22 по 24 мая в Италии состоялся фестиваль Concorso d’Eleganza Villa d’Este. На нем были представлены исключительно лучшие и красивые в мире машины и среди них выбирали лидеров. Об этом сообщает издание «Автоновости дня».
Британцы показали новинку Bentley EXP10 Speed 6, которую продемонстрировали в Женеве на международном автосалоне. Он был признан самым красивым.
Примечательно, что над дизайном трудился тот же художник, который работал над моделью Skoda Fabia. Модель узнаваема потому, как в компании не хотели что-то менять во внешнем виде, и ограничились только обновлением передних фар.
По словам экспертов, дизайнер черпал вдохновение с автомобиля Porsche 911.
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