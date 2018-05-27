Назван самый красивый автомобиль в мире

Над дизайном трудился тот же художник, который работал над моделью Skoda Fabia

С 22 по 24 мая в Италии состоялся фестиваль Concorso d’Eleganza Villa d’Este. На нем были представлены исключительно лучшие и красивые в мире машины и среди них выбирали лидеров. Об этом сообщает издание «Автоновости дня».

Британцы показали новинку Bentley EXP10 Speed 6, которую продемонстрировали в Женеве на международном автосалоне. Он был признан самым красивым.

Примечательно, что над дизайном трудился тот же художник, который работал над моделью Skoda Fabia. Модель узнаваема потому, как в компании не хотели что-то менять во внешнем виде, и ограничились только обновлением передних фар.