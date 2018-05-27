Представители BMW i8 Roadster нашли первых своих владельцев

Известно, что первые представители i8 от BMW уже нашли своих покупателей.

На сегодняшний день уже 18 владельцев получили свои автомобили, на которые достаточно давно оставили заказы. Поэтому вручение ключей от первой партии состоялось в торжественной обстановке.

Мероприятие проходило в одном из офисов Мюнхена. Руководитель маркетингового направления немецкой секции BMW, Питер Ван Бинсберген, собственноручно передал ключи от первых экземпляров i8.

Всего будет выпущено 200 машин. Кроме того, каждый представитель вправе подчеркнуть собственную индивидуальность.

Например, это касается деталей приборной панели, на которой может быть выведен порядковый серийный номер автомобиля. Однако первым покупателям приготовлена улучшенная комплектация салона, что также важно.