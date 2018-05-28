Inkas Sentry — авто на случай апокалипсиса

Канадский автомобильный производитель презентовал свою очередную машину, которая получила название Sentry MPV. Его изюминкой стал максимальный уровень защиты, бронированная конструкция, а также высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.

В кабине могут поместиться до шести челочек. Кресла имеют несколько конфигураций. Авто оснащено полным приводом и обладает отличными техническими характеристиками, благодаря чему модель могут использовать даже службы экстренного реагирования или же, к примеру, представители правоохранительных органов

Модель в модификации пикапа получила орудийную башню, которая имеет угол поворота на триста шестьдесят градусов, аварийные люки, ковш, электрифицированную лебёдку, армированную решётку на окнах, сирены и прочие весьма полезные системы.

Под капотом у новинки стоит мощный турбированный мотор объёмом в 6.7 литра, который работает вместе с коробкой автомат на шесть ступеней. Отдача мотора — триста девяносто лошадиных сил, а максимальная скорость, несмотря большой вес, составляет сто сорок километров в час.