Inkas Sentry — на случай апокалипсиса

Такой автомобиль также неплохо бы смотрелся в смертельной гонке, или подошел бы для поездки в опасный район.

Канадская компания представила свой новый минивэн Sentry MPV, в котором сочетается гибкость и возможности настройки с максимальным уровнем защиты и комфорта пассажиров внутри бронированного автомобиля.

Inkas Sentry APC В кабине полностью нового Inkas Sentry могут разместиться от четырех до шести человек. Также доступны несколько конфигураций сидений. Фирма Inkas имеет в портфолио еще одну модель Sentry APC, от которой новый вариант Sentry MPV отличается меньшей массой, что положительно сказывается на маневренности. Кроме того, у автомобиля есть система полного привода и неплохие внедорожные способности, что делает модель отличным вариантом для служб экстренного реагирования, правоохранительных органов , спецназа и пограничных служб.

Inkas Sentry APC Кроме того, Inkas добавил последней модели модификацию в кузове пикап. Для автомобиля доступно следующее оборудование: орудийная башня с поворотом на 360 градусов, громкоговоритель, электролебедка, система ночного виденья, аварийные люки, передний ковш или система барьера для контроля толпы, армированные сеткой окна, внешняя сирена, системы оповещения и аварийного освещения с управлением из кабины, полная бронезащита двигательного отсека и жизненно важных узлов.

Inkas Sentry APC Конечно, Sentry MPV ориентирован на военное и полицейское применение, так что уровень бронирования BR7 не удивляет. Автомобиль имеет 5 766 мм в длину, 2 489 мм в ширину и 2 464 мм в высоту. Колесная база равна 3 576 мм, а дорожный просвет 500 мм.

Inkas Sentry APC Под капотом MPV располагается восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра, агрегатируемый с шестискоростной автоматической коробкой передач. Отдача мотора составляет 390 л.с. и 1 085 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 140 км/ч.

Дебют Sentry MPV состоится на торговом шоу «Защита и безопасность», которое состоится 30-31 мая текущего года.

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По материалам: www.kolesa.ru