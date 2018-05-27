Citroen презентовал европейский вариант C5 Aircross. И какой он?

Citroen представил европейскую версию C5 Aircross — своего нового компактного внедорожника, который дебютировал на Шанхайском автосалоне в прошлом году. И что в нём такого?

Индивидуальность, превосходство над другими — важные вещи, от которых зависит успех. Новый Citroen C5 Aircross хочет (мечтает!) выделиться в переполненном сегменте благодаря своему удобству, просторности и модульной компоновке. И не просто так хочет, ведь соперники у него очень сильные. Перечислять их отдельно не станем, вы и сами многих знаете отлично. Клиенты выиграют, в первую очередь, от невероятно комфортной подвески с прогрессивными гидравлическими подушками — она уже в стандартной комплектации положена. Потому французы позволили себе сделать одно очень интересное сравнение: «паркетник» ассоциируется ими со сказочным ковром-самолётом. Смело и просто забавно! Что ещё? Вот что.

Практичный салон отличается лучшим в своём классе багажным отделением, объём которого варьируется от 580 до 720 литров (смотря то, как настроить спинки задних сидений). Со сложенными креслами все 1630 литров получаются. Citroen предложит новый C5 Aircross в общей сложности в 30 комбинациях оформления экстерьера. Лишь цветов кузова семь предусмотрено. Конечно, как же и без защитных мягких накладок Airbump. Они уже успели стать почти фирменной чертой «Двойных шевронов», главное назначение которых — защита кузова от царапин. В городе — необходимость, за пределами «бетонных джунглей» — тем более.

Панель приборов «награждена» чётким 12,3-дюймовым TFT-дисплеем. Прекрасна информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном. Android Auto, Apple CarPlay и Mirrorlink — это всё поддерживается. Впрочем, мы и не удивлены. 2018-й год на дворе. Особую «воздушность» внутреннему пространству придаёт панорамная крыша. Все её преимущества летом почувствуете.

Citroen хотел, чтобы C5 Aircross был одним из самых тихих кроссоверов в своём классе. Хотел — сделал. Так, для этого установили двухслойные передние стёкла. Особое внимание уделили дополнительной звукоизоляции моторного отсека. Новый Citroen C5 Aircross поставляется с широким спектром систем безопасности — Lane Keeping Assist, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, автопарковщик и многое другое. Всего и перечислить сложно!

Про «сердца» тоже все знать хотят. Европейским покупателям будут предложены два варианта бензиновых двигателей. Первый — в 130 лошадиных сил (шестиступенчатая механическая коробка передач), второй — 180 лошадиных сил (автоматическая коробка передач в восемь скоростей). Предусмотрели и дизели BlueHDi в моторной палитре — они такой же мощности. В компании Citroen рассказали, что гибридная версия будет, но она появится в конце 2019 года. Ближе к тому времени и подробности появятся. Как видим, выбор дают приличный. Каждому должны суметь угодить в этом плане.

[REVELATION] Découvrez Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, LE SUV en Classe Confort! Ouverture des commandes à l'automne 2018! #SUV #C5Aircross #Confort #Citroën #C5AircrossSUV pic.twitter.com/LClQTOsWd4

— Citroën France (@CitroenFrance) 24 мая 2018 г.

Ожидается, что продажи нового Citroen C5 Aircross в Европе начнутся только в конце года. Выпуск машин наладят во Франции, на заводе Rennes-La Janais. Цены не назвали. А жаль. Спешим напомнить плюс, что Citroen C5 Aircross построен на платформе EMP2, знакомой нам по его «соотечественнику» в лице Peugeot 3008. Пожалуй, самое важное и нужное про новинку упомянули.

По вашему мнению, хорошенький городской кроссовер вышел? Ждёте его в России? По какой цене?