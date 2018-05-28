«Аурус» — новая российская марка: все подробности

Сразу расскажем о главном разочаровании: непосредственно машины пока официально не показали. Их презентация, судя по всему, состоится в конце августа на Московском международном автосалоне. Учитывая бедность экспозиции (большинство ведущих брендов отказались от участия, и это было давно известно), это событие может стать весомым стимулом для некоторых, чтобы все же купить билет в Крокус Экспо.

Так что пока представлена только сама марка. На мероприятие приехал лично глава Минпромторга Денис Мантуров . Обозначения «Проект „Кортеж“ и „Единая модульная платформа“ уходят в прошлое. Отныне автомобили следует называть „Аурус“. В официальных документах имя написано исключительно латинскими буквами, но мы все же будем писать о российском продукте кириллицей.

На выставку привезут лимузин, седан и минивэн. Все они в том или ином виде уже мелькали в интернете: первые два — в составе президентского кортежа, второй — в передаче одного из федеральных каналов. Внедорожник появится в виде прототипа только к концу текущего года, а товарные образцы будут готовы в 2019-м. Он же в перспективе станет самым массовым „Аурусом“. На недавней встрече с руководителем госкорпорации „Ростех“ Сергеем Чемезовым президент Владимир Путин предложил сделать автомобили этой марки более доступными.

»Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство. Чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком. Микроавтобусы хорошие, в том числе это можно будет использовать для семьи с детьми», — предложил глава государства.

Ожидаются также кабриолет, который очень необходим для военных парадов, и мотоцикл для сопровождения кортежей. Сейчас в первом случае используются американские шасси, только накрытые кузовами по мотивам классических ЗИЛов. Во втором используются немецкие BMW

Для российского рынка модели «Аурус» назвали в честь кремлевских башен: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Глава марки Франц Герхард Хильгерт (до этого он работал в концерне Daimler ) пояснил, что для экспорта машины нарекут, скорее всего, по-другому. Для зарубежных покупателей российская специфика будет непонятна. А поставки на внешние рынки планируются с размахом! В марте 2019 года «Аурусы» покажут на Женевском автосалоне, позже они станут доступны для покупателей в Азии и на Ближнем Востоке. Но экспорт наладят не раньше 2020 года. До этого времени, как ожидается, придется удовлетворять только нужды внутреннего рынка.

Для продаж выберут одну из существующих дилерских сетей, которая имеет опыт работы с премиум-сегментом. На презентации называли «Авилон» и «Панавто», но окончательно партнер еще не выбран. Кроме того, флагманский шоу-рум появится на территории НАМИ в Москве. Там же организовано производство. Сверхсовременный завод рассчитан на сборку 200-250 машин в год. Больше пока и не нужно. Вдобавок сами разработчики пока не хотят гнаться за объемом, боясь уронить качество.

Однако на случай, если спрос пойдет уже на сотни и тысячи автомобилей в год, вариант уже подготовлен. При таком раскладе в дело включится компания Sollers , обладающая значительными производственными мощностями в разных городах России. А заказы уже есть! Правда, по понятным причинам, их производитель «Аурусов» пока не называет.

О гибридной сущности силовой установки было известно и раньше. Денис Мантуров добавил, что в будущем могут появиться и чисто электрические версии.

По части обслуживания и владения «Аурус» предложит несколько оригинальных вещей. Конечно, предусмотрены стандартные варианты: поездки к дилеру и покупка в единоличное пользование. Но обещаны также некие «летучие бригады», которые приедут с инструментами непосредственно к автомобилю. А еще «Аурус» можно будет купить для совместного использования, когда несколько хозяев обговаривают, кто из них, когда и в каком объеме станет пользоваться машиной. Такой подход практикуется в бизнес-авиации, его пытаются популяризировать некоторые массовые марки, но вот до премиума он пока не добрался.

«Конечно, лично так вряд ли кто купит автомобиль. Но, например, дружественные друг другу компании или группа компаний вполне могут купить для своих CEO один или два таких автомобиля. Связано это с простой вещью — один CEO сегодня в Берлине, а другой — в Москве, и ему нужен автомобиль для представительских целей. Потом наоборот. Две компании могут договориться друг с другом, составить график использования и оптимизировать расходы», — поясняет начальник отдела по управлению личным капиталом инвестиционной компании «Церих» Сергей Королев

Правда, он отметил, что в российский менталитет подобный подход не вписывается, так что его, скорее всего, предложат для зарубежных покупателей.

Описанные перспективы внушают надежды, что «Аурусы» со временем станут достаточно частым явлением на наших дорогах, а купить их смогут даже люди без сверхдоходов.