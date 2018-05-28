Chevrolet Suburban нового поколения получит многорычажку 

В настоящее время производитель продолжает работы по созданию нового поколения для модели Chevrolet Suburban. А фотошпионы уже радуют автолюбителей снимками нового кроссовера.
Если верить источнику, то следующая генерация должна получить заднюю подвеску независимого типа, хотя актуальная модификация работает с классический балкой, из-за чего управляемость автомобилей на высоких скоростях трудно назвать идеальной. Платформа, которая легла в основу автомобиля, предназначена для создания крупных пикапов и кроссоворов.
Chevrolet Suburban может получить мотор с четырьмя цилиндрами объёмом в 2.67 литра, ход поршней которого составляет сто два миллиметра. Силовая установка способна развивать мощность вплоть до трёхсот четырнадцати лошадиных сил и именно этот мотор недавно получил автомобиль Chevrolet Silverado.
Отметим, что Silverado закончил прошлый год с показателем реализации в пятьдесят шесть с половинкой тысяч экземпляров.