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Chevrolet Suburban следующего поколения получит многорычажную подвеску
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Chevrolet Suburban следующего поколения получит многорычажную подвеску 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Американский концерн General Motors работает над новой генерацией фулсайза Suburban. Новинка засветилась в объективах фотошпионов, которые сделали несколько удачных снимков, на которых можно заметить кое-что интересное.
Несмотря на то, что под толстым слоем камуфляжа не видно кузовных панелей, в связи с чем делать какие-то выводы о дизайне кроссовера бессмысленно, можно заметить, что автомобиль тестируется с фартуками, которые закрывают заднюю подвеску.
По данным коллег из портала Autoevolution, со сменой поколения кроссовер получит новую заднюю независимую подвеску, тогда как выпускаемые сейчас кроссоверы оснащаются классической балкой, что не лучшим образом сказывается на управляемости автомобиля на высоких скоростях. Впрочем, старые Субурбаны вообще довольствовались рессорной подвеской, но времена меняются, и новый Ford Expedition со сменой поколения получил многорычажную независимую заднюю подвеску, и такой шаг со стороны GM выглядит как ответная реакция.
Строиться новинка будет на базе шасси T1YC, которая является производной от новой платформы GMT T1XX, которая предназначена для больших кроссоверов и пикапов General Motors.
Текущая, одиннадцатая по счёту генерация Subarban, строится на базе платформы GMT K2XX, особенностью которой является традиционная балка, к которой крепятся амортизаторы и пружины.
Учитывая то, что новый пикап Chevrolet Silverado получил компактный (по меркам класса) четырёхцилиндровый турбированный мотор объёмом 2,7 литра, особенность которого является удивительно длинный ход поршней (102 миллиметра). Этот двигатель развивает 314 лошадиных сил и 473 Нм крутящего момента, поэтому он вполне может появиться на базовых версиях полноразмерного кроссовера, естественно, со сменой поколения.
По итогам прошлого года американские дилеры продали чуть более 56 500 экземпляров этой модели. Конкурент в лице Ford Expedition продался в количестве чуть менее 52 000 экземпляров, поэтому пока ничего не говорит о том, что инновации Ford в этом аспекте нанесли урон виновнику этой новости.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Chevrolet Silverado получил 800 сил под капот.
По материалам: www.kolesa.ru
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