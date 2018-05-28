Самые желанные автомобили в СССР

Ретро автомобили времен Советского Союза — это история целой эпохи, предоставленная в этих элегантных и солидных машинах. Стиль ретро привлекает многих, он уникален и неповторим.

В наше время автомобилей выпускается миллионы, они являются просто средством передвижения, доступным каждому, но ретро автомобили — это уникальнейшие экземпляры, существующие в природе очень ограниченными тиражами и насчитывающие от нескольких тысяч до, иногда, всего нескольких штук. Об этих автомобилях, как и тогда, так и сейчас мечтают многие коллекционеры. Но их ценность очень велика. И с каждым годом только увеличивается. Особую ценность представляют уникумы, которые находятся на ходу и в оригинальной сборке. ГАЗ–А Наибольшую ценность довоенного периода представляют три основные ретро модели. ГАЗ–А. Выпустили эту модель в 1932 г. Она была предназначена для служебного использования и в частные руки не могла попасть. Машины находились в распоряжении руководства Советской Армии, в ней даже был вмонтирован радиопередатчик. Таких машин было произведено всего 40 тысяч с 1936 по 1941 г. ЗИС–101 Затем была изобретена новая модель ЗИС–101. Их было выпущено всего 8 752 штук. В основном, для руководителей молодого советского государства. ГАЗ М-1

Также в 1936 г. было налажено производства модели под названием ГАЗ М-1 «Эмка», она использовалась как служебный транспорт у чиновников, а так же в службе такси и мела хорошую проходимость по бездорожью. Их было выпущено около 60 тысяч. ГАЗ М-20

В послевоенные годы продолжился выпуск новых моделей и следующей любимицей стала «Победа» — ГАЗ М-20, 1946 г. выпуска. В 1949 г. эта модель получила сталинскую премию, что было одним из высших похвал того времени.

ЗИЛ 111 Шикарным фаворитом правительственных кортежей был, ЗИЛ 111, выпущенный всего в количестве 112 штук. ГАЗ-21 Любимицей же более «приземленного» советского сословия была такая модели как «Волга» — ГАЗ-21, производство которой было налажено в 1970 г. ЗАЗ-965 А это ЗАЗ-965 1960 года — поистине народный автомобиль, любимый простыми советскими автомобилистами «Запорожец», маленькая компактная машинка, чем-то напоминающая жучка. ГАЗ-13 Но самой любимой, дорогостоящей и эффектно выглядевшей была ГАЗ-13 «Чайка». Выпуск этого авто был налажен в 1959 г. Модель также считалась правительственной машиной, однако после нескольких капитальных ремонтов они списывались с высокой службы и использовалась в гостиницах, а также брачных агентствах. Очень красиво смотрелись новобрачные на фоне этой красавицы. В наше время это самый дорогой ретро — автомобиль бывшего СССР.

Это небольшой список самых известных моделей того времени, но историческая ценность их очень высока, да и выраженная в денежном эквиваленте стоимость раритетных эксклюзивных экземпляров также зашкаливает.