Новый Suzuki Jimny встал на конвейер

Компания Suzuki Motor Corporation приступила к серийному производству компактного внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. Об этом свидетельствую шпионские фотографии и видео, на которых запечатлена партия автомобилей на стоянке готовой продукции завода марки в Японии.

Фотографию внедорожников Suzuki Jimny нового, четвёртого по счёту поколения опубликовал пользователь jimnygrams в социальной сети Instagram. Отмечается, что на снимке запечатлены машины, предназначенные для японского рынка: они оснащены 660-кубовым мотором (это позволяет вписываться в класс кей-каров).

Как видно на фото, для внедорожника Suzuki Jimny нового поколения предусмотрено несколько цветовые решений. Помимо этого некоторые автомобили имеют двухцветный кузов. Отметим, что в настоящее время никакой официальной информации об автомобиле Suzuki Jimny четвёртой генерации нет.

Как отмечалось ранее, дизайн экстерьера компактного внедорожника Suzuki Jimny нового поколения выполнен в фирменной угловатой и утилитарной стилистике. Автомобиль получил плоские поверхности кузова и круглую оптику.

Предполагается, что внедорожник четвёртого поколения сохранил раму, и по своим габаритам очень близок к предшественнику. Известно, что помимо упомянутого 660-кубового мотора автомобиль получит модификацию с более объёмным двигателем: 1,0 или 1,2 литра. Тип привода — полный.

Напомним, что модель Suzuki Jimny актуального поколения является одной из старейших в сегменте, поскольку выпускается с 1998 года. В феврале текущего года компания сняла с конвейера актуальную версию модели. Когда состоится официальная премьера нового Suzuki Jimny, неизвестно.