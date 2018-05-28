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Новый Suzuki Jimny встал на конвейер
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Новый Suzuki Jimny встал на конвейер 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания Suzuki Motor Corporation приступила к серийному производству компактного внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. Об этом свидетельствую шпионские фотографии и видео, на которых запечатлена партия автомобилей на стоянке готовой продукции завода марки в Японии.
Фотографию внедорожников Suzuki Jimny нового, четвёртого по счёту поколения опубликовал пользователь jimnygrams в социальной сети Instagram. Отмечается, что на снимке запечатлены машины, предназначенные для японского рынка: они оснащены 660-кубовым мотором (это позволяет вписываться в класс кей-каров).
Как видно на фото, для внедорожника Suzuki Jimny нового поколения предусмотрено несколько цветовые решений. Помимо этого некоторые автомобили имеют двухцветный кузов. Отметим, что в настоящее время никакой официальной информации об автомобиле Suzuki Jimny четвёртой генерации нет.
Как отмечалось ранее, дизайн экстерьера компактного внедорожника Suzuki Jimny нового поколения выполнен в фирменной угловатой и утилитарной стилистике. Автомобиль получил плоские поверхности кузова и круглую оптику.
Предполагается, что внедорожник четвёртого поколения сохранил раму, и по своим габаритам очень близок к предшественнику. Известно, что помимо упомянутого 660-кубового мотора автомобиль получит модификацию с более объёмным двигателем: 1,0 или 1,2 литра. Тип привода — полный.
Напомним, что модель Suzuki Jimny актуального поколения является одной из старейших в сегменте, поскольку выпускается с 1998 года. В феврале текущего года компания сняла с конвейера актуальную версию модели. Когда состоится официальная премьера нового Suzuki Jimny, неизвестно.
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