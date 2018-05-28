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Стартовало серийное производство нового Suzuki Jimny
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Стартовало серийное производство нового Suzuki Jimny 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Suzuki начала серийное производство нового поколения внедорожника Jimny. Первые десять новых собранных «Джимни» были сфотографированы на стоянке-складе автопроизводителя, что подтверждает информацию о старте серийного выпуска этой модели.
Четвертая генерация знаменитого классического внедорожника Suzuki практически не отличается от версии, анонсированной ранее. Дизайн автомобиля по-прежнему выполнен в «утилитарном» стиле, а сам Jimny остался рамным, как и его предшественник.
В моторную линейку новинки должны войти компактный мотор на 0,6-литра, а также 1— и 1,2-литровые агрегаты. Связку им составит 5-ступенчатая МКПП и «раздатка» с понижающей передачей.
Напомним, что предыдущее поколение Suzuki Jimny выпускалось с 1998 года и успело сильно устареть. На сегодняшний день оно снято с производства.
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