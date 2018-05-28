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Mercedes-Benz могут заставить отозвать около 600 000 автомобилей
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Mercedes-Benz могут заставить отозвать около 600 000 автомобилей 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Похоже, что именитого немецкого автопроизводителя могут в ближайшее время официально обвинить в «читерстве», в котором ранее были обвинены их коллеги по цеху из Volkswagen. По сути, речь идёт о продолжении «остросюжетной драмы» под названием «дизельгейт».
Как сообщает издание DW, немецкая Национальная Служба Дорожного Движения (KBA) проводит расследование в отношении некоторых моделей Mercedes-Benz. Якобы, специалисты структуры обнаружили в автомобилях этой марки механизмы, которые позволяют обходить тесты на выбросы вредных веществ.
В частности, под подозрение попали модели C-Class и G-Class, и судя по всему, речь идёт именно о дизельных модификациях. Примечательно, что данная информация появилась спустя небольшой промежуток времени после того, как KBA приказала Daimler отозвать минивэны Vito с 1,6-литровыми турбодизельными двигателями стандарта Евро-6.
Daimler прокомментировал отзыв минивэнов Vito, заявив, что принятое решение будет обжаловано, однако новую информацию о возможных проблемах с моделями C-Class и G-Class, концерн оставил без внимания.
Также зарубежные издания сообщают, что сегодня председатель Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше встретится с немецким министром транспорта Андреасом Шрейером. Вероятно, что на встрече будет затронут и этот вопрос.
На фото: Дитер Цетше
Кстати, Mercedes-Benz перестал продавать на территории Соединенных Штатов Америки дизельные версии своих моделей, сразу же после признания вины в обмане с показателями вредных выбросов 3,0-литровых турбодизелей Volkswagen Group в начале прошлого года, о чём портал Карельские Вести сообщал своим читателям в январе.
Годом ранее портал Карельские Вести также публиковал новость о том, что Daimler и Bosch подозревают в мошенническом сговоре, и результатом этого стали проверки в немецком офисе Daimler.
По материалам: www.kolesa.ru
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