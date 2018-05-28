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В 2018 году компания Infiniti привезёт в Россию модели QX50 и QX80
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В 2018 году компания Infiniti привезёт в Россию модели QX50 и QX80 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
При этом приём заказов на старшую модель уже ведётся. Infiniti QX80 доступен как с семи-, так и с восьмиместным салоном, в двух комплектациях и с одним двигателем — 5,6-литровым 405-сильным V8. Минимальная стоимость — 4 855 000 рублей.
Что касается нового Infiniti QX50, то новинка, представленная в в ноябре 2017 года, оснащается новым двухлитровым бензиновым двигателем VC-T (Variable Compression-Turbocharged) с переменным коэффициентом сжатия — при ниобходимости, регулируется высота хода поршней, позволяя изменять коэффициент сжатия от 8:1 (для большей отдачи) до 14:1 (для меньшего расхода топлива). Мощность мотора составляет 268 лошадиных сил  Когда будет дан старт продажам Infiniti QX50 пока неизвестно, но в компании намерены уже в текущем году привезти новинку в Россию.
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