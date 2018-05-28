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Ferrari показала на видео свой новенький SP38
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Ferrari показала на видео свой новенький SP38 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ролики о новеньком Ferrari SP38 c приставкой Deborah уже доступны в сети.
Этот автомобиль сделан в единственном экземпляре по индивидуальному заказу. На видео и фотографиях сразу заметно большое сходство Deborah с другим представителем Ferrari — с 488 GTB.
Отличие кроется в размере и контуре фар, а также радиаторной решетки, которая у SP38 более крупная. Также можно отметить изменения в задней части кузова и конструкции мотора.
Так, под капотом размещен двигатель в 7 литров с конструкцией V8. О мощности установки говорит издаваемый автомобилем рев, который можно услышать на видео.
Внутри салона можно выделить двухцветное исполнение деталей, а также логотип на левой стороне приборной панели Deborah. В целом же интерьер и оснащение кабины ничем не отличается от 488 GTB.
Ferrari собрала свой SP38 в рамках проекта One-Off, стартовавшего в 2007 году. Данная программа предусматривает сборку единичных автомобилей для состоятельных клиентов.
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