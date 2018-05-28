Новый Mercedes-Benz GLE: первые изображения

Пока немецкая компания Mercedes-Benz тестирует новый/обновлённый внедорожник GLE и готовится к официальной премьере «посвежевшей» модели, независимые дизайнеры уже готовы показать миру, как будет выглядеть автомобиль популярного сегмента SUV.

Напомним, ранее модель Mercedes-Benz GLE предлагалась под индексом ML-Class. Как предполагают независимые дизайнеры, обновлённый автомобиль получит ряд стилистических решений, благодаря которым будет выглядеть более спортивно и агрессивно.

Например, внедорожник Mercedes-Benz GLE «похвастается» модифицированной светодиодной оптикой и пересмотренным аэродинамическим обвесом. Не исключено, что машина получит новый капот. Помимо всего прочего, для автомобиля будет доступен пакет AMG Line, который сделает внешний вид автомобиля ещё более «злым и мускулистым».

Также наши иностранные коллеги предполагают, что в арсенале обновлённого внедорожника Mercedes-Benz GLE будет значиться полностью цифровая приборная панель и новая информационно-развлекательная система MBUX, новая многофункциональная «баранка» и новые материалы отделки интерьера.

Стоит отметить, что по информации инсайдеров, немецкая компания может представить не просто обновлённый автомобиль, а внедорожник Mercedes-Benz GLE нового поколения, который будет построен на новой «тележке» MRA. В этом случае машина станет легче и жестче, а также просторнее предшественника.

Как бы там ни было, внедорожник Mercedes-Benz GLE 2019 модельного года получит расширенную гамму силовых агрегатов с наддувом, которые в настоящее время доступны в новом E-Class. Также ожидается гибридная модификация модели, и «заряженные» версии Mercedes-AMG GLE 53 и GLE 63.

Повторимся, мировая премьера внедорожника Mercedes-Benz GLE 2019 модельного года должна состояться в рамках Парижского автосалона.