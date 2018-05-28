BMW X2 может появиться в форме кабриолета

Не исключено, что представитель от BMW в линейке X2 появится без крыши над головой.

Однако это пока только предположения, основанные на тенденциях развития автомобильного рынка. Ведь совместить в себе кабриолет и нрав внедорожника это идея, которая находится в пакете разработок многих производителей.

Пока только можно судить о некоторых прототипах. Например, можно упомянуть Nissan Leaf, который был представлен пока в виде единичного концепткара.

Вместе с тем, руководитель направления планирования и стратегии BMW Ральф Малер дал понять, что идея имеет перспективы. Менеджер отметил, что рынок еще не готов к появлению нового типа автомобилей, однако все возможно.

Также не исключено, что в ближайшие несколько лет кабриолет под линейкой X от BMW все же может быть представлен. И совсем не обязательно, что это будет X2.

Добавим, что на данный момент BMW делает последние штрихи по своему флагманскому X7. Он будет дебютировать уже в этом году вместе с новым X5.