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BMW расширит ассортимент моделей российской сборки
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BMW расширит ассортимент моделей российской сборки 

CarClub 37 минут назад
Фото: CarClub
Концерн BMW не отказывается от планов строительства завода полного цикла в Калининграде и планирует выпуск на этой площадке новых моделей, которых еще нет на мировом рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
«Переговоры о строительстве завода, можно сказать, на 99,9% закончены. Мы сейчас готовимся к рабочей группе, которая рассматривает все вопросы перед окончательными решениями. Могу сказать, что с точки зрения наполнения, например, обязательств BMW, там появились в том числе модели автомобилей, которые пока не производятся. То есть полностью новые модели вообще для международного рынка. И компания готова брать на себя обязательства, в том числе с точки зрения экспорта с учетом всех соглашений о свободной торговле, которые есть у России», — рассказал глава региона.
Калининградская область берет на себя обязательства по предоставлению BMW земельного участка под строительство с инфраструктурой и коммуникациями, необходимыми для реализации проекта. В качестве основной площадки под строительство рассматривается индустриальный парк Храброво в пригороде Калининграда, где при условии подписания соглашения работы могут начаться уже в этом году.
Напомним, что свой завод полного цикла в Подмосковье строит прямой конкурент BMW — концерн Daimler. Он заработает раньше: первые «Мерседесы» российской сборки должны быть готовы в 2019 году.
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