BMW расширит ассортимент моделей российской сборки

Концерн BMW не отказывается от планов строительства завода полного цикла в Калининграде и планирует выпуск на этой площадке новых моделей, которых еще нет на мировом рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Переговоры о строительстве завода, можно сказать, на 99,9% закончены. Мы сейчас готовимся к рабочей группе, которая рассматривает все вопросы перед окончательными решениями. Могу сказать, что с точки зрения наполнения, например, обязательств BMW, там появились в том числе модели автомобилей, которые пока не производятся. То есть полностью новые модели вообще для международного рынка. И компания готова брать на себя обязательства, в том числе с точки зрения экспорта с учетом всех соглашений о свободной торговле, которые есть у России», — рассказал глава региона.

Калининградская область берет на себя обязательства по предоставлению BMW земельного участка под строительство с инфраструктурой и коммуникациями, необходимыми для реализации проекта. В качестве основной площадки под строительство рассматривается индустриальный парк Храброво в пригороде Калининграда, где при условии подписания соглашения работы могут начаться уже в этом году.