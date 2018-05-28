Американских дилеров познакомили с Mercedes GLB

Начало продаж на территории США Mercedes GLB запланировано на четвертый квартал будущего года.

Первые упоминания об GLB появились примерно четыре года назад. Известно, что данная линейка должна занять промежуточное место между классами GLA и GLC.

Конкретика появилась в 2018 году, когда массово стали в сети размещаться отчеты от фотошпионов по новому представителю от Mercedes. Судя по камуфляжным изображениям можно сделать вывод о том, предстанет вскоре расширенный компактный кроссовер.

Известно, что покупатели смогут заказать у дилеров вариант машины на 5 или 7 мест. У автомобиля будет двигатель в 2 литра с турбонаддувом, поддерживаемый автоматической коробкой передач в 7 ступеней.

GLB показали дилерам вместе с новинкой Mercedes A-класса, которая также должна в скором будущем появиться в США. Предположительно, стоимость Mercedes GLB может составить от 34 до 40 тысяч долларов.