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Mercedes-Benz GLB уже презентовали дилерам
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Mercedes-Benz GLB уже презентовали дилерам 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Ориентировочно в конце следующего года начнутся продажи нового паркетника Mercedes-Benz GLB.
Напомним, что первая информация про этот кроссовер была опубликована ещё около четырёх лет назад. С тех пор инсайдеры и фотошпионы регулярно радовали автолюбителей новыми фотографиями и информацией. Теперь же стало известно, что производитель показал свой новый кроссовер американским дилерам в качестве предсерийного образца.
В стандартной комплектации новинка получит пять посадочных мест, но третий ряд сидений каждый покупатель сможет приобрести за отдельную плату. Инсайдеры отмечают, что паркетник получил так называемый коробкообразный образ и компактные габариты, поэтому отлично подойдёт для городских условий.
Изготовление новой модели кроссовера по предварительным данным будет налажено на мексиканской фабрике. Стоимость паркетника пока держится в тайне. Отметим, что автомобили GLA стоят от тридцати трёх тысяч долларов, а модель GLC от сорока тысяч долларов.
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