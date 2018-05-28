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Перепродажи пикапов сократились на 4,5% в апреле
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Перепродажи пикапов сократились на 4,5% в апреле 

«Автостат Инфо» 25 минут назад
Перепродажи пикапов сократились на 4,5% в апреле В апреле 2018 года покупатели в России приобрели 3858 б/у пикапов, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В годовом сравнении этот рынок «просел» на 4,5%.
В прошлом месяце на 8% снизились перепродажи российских пикапов (до 1332 ед.) и на 2,6% сократились показатели реализации в сегменте б/у пикапов-иномарок (всего 2526 ед. авто).
В апреле текущего года покупатели приобрели 718 подержанных Toyota Hilux (-2,3%). Японская модель сохранила, таким образом, первое место по продажам на рынке б/у пикапов. Вторым здесь стал Mitsubishi L200 — 543 ед. авто (-3,4%). Третье место в рейтинге моделей на рынке пикапов с пробегом в апреле занял «ИЖ-2717» — 499 ед. (-12,6%). В ТОП-5 рынка подержанных пикапов, по версии «Автостат Инфо», входят также UAZ Pickup (258 авто, +26,5%) и Nissan Navara (198 ед., +13,8%). В прошедшем апреле российские покупатели приобрели также 190 б/у Volkswagen Amarok (+3,8%), 173 ед. SsangYoung Actyon Sports с пробегом (-9%), 162 ед. б/у пикапов «ВИС-2347» (+3%), а также 145 ед. подержанных «ВИС-2345» (-45%) и 132 Ford Ranger с пробегом (-20,5%).
Спад перепродаж пикапов в России за первые четыре месяца этого года составил 6%, говорится в исследовании «Автостат Инфо». В абсолютном выражении объем перепродаж таких машин сократился до 13 606 ед., годом ранее было ппродано 14 460 таких машин.
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