В США сгорели автомобили из известных кинофильмов 

В США сгорели автомобили известной контороы Car Chase Heroes, которая предоставляет желающим возможность погонять на классических машинах, в том числе снимавшихся в известных кинофильмах.
Во время мероприятия в Сомерсете (штат Нью-Джерси, США), один из автовозов компании загорелся. Пожарные среагировали оперативно, но три автомобиля были уничтожены безвозвратно: это Porsche Cayenne Turbo, Mazda MX-5 и Ford Mustang Barricade, которые снимались в «Трансформерах».
Основатель и глава Car Chase Heroes Том Рош заявил, что инцидент конечно неприятный, но он рад, что пожарным удалось спасти остальные автомобили. В частности Dodge Charger R/T «General Lee», который снимался в телесериале «Придурки из Хаззарда» и имеет автографы актерского состава, реплика Бэтмобиля 1966 года с 8,5-литровым V8 и Ford Gran Torino из фильма «Старски и Хатч».