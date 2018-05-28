Тройку самых впечатляющих российских вездеходов возглавил «Шерп»

Эксперты составили ТОП-3 лучших отечественных вездеходов.

Первую строчку отдали снего-болотоходу «Шерп», впервые показанному в Москве на Moscow Off-Road Show-2015. Это машина с двигателем объемом 1,5 л и отдачей в 44 л.с. Немного, но даже с таким двигателем машина отлично преодолевает грязь, топи, водные преграды. При этом стоит относительно недорого — 65 000 долларов. Главная особенность, отличающая его от других подобных транспортных средств — пневмоциркуляционная подвеска, изобретенная российским инженером Алексеем Гарагашьяном, существено повышающая проходимость. Смысл разработки в соединении всех шин в одну систему при помощи воздушных каналов с регулируемым сечением. Как только одно колесо наезжает на препятствие, давление меняется позволяя машине выбраться из самых сложных ситуаций. Ну как тут не отдать «золото»?

«Серебро» досталось вездеходу-амфибии, который может передвигаться по дорогам общего пользования — Атон-Импульс Викинг 2992, выпускаемый с 2014 года. На автомобиль может устанавливаться либо «нивовский» мотор на 90 л.с., либо более мощный дизель. Предлагается с колесной формулой 4х4 или 4х6. Цена в районе 200 000 долларов.