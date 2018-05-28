Chevrolet обновила «народные» хэтчбек Onix и седан Prisma

Компактные «бюджетники» американской марки обзавелись новым оборудованием.

Хэтчбек Chevrolet Onix разработан специально для Бразилии, там же и производят модель, ее выпускают с 2012 года. «Пятидверка» построена на платформе Gamma (с полузависимой задней подвеской), которая также лежит в основе, например, Aveo. В 2013-м у Onix появилась четырехдверная модификация — седан назвали Prisma. Серьезную модернизацию хэтч и седан претерпели в 2016-м: у обеих моделей изменился дизайн экстерьера, кузов стал прочнее, моторы — экономичнее. Кроме того, у «пятидверки» появилась кросс-версия Activ. Недавно в Бразилии представили еще раз обновленные Onix и Prisma, правда, теперь новшеств гораздо меньше.

Так, и хэтчбек, и седан обзавелись 15-дюймовыми дисками нового дизайна, у «четырехдверки» расширена палитра цветов кузова. В салоне голубую подсветку «приборки» сменили на белую, у кресел — новые варианты обивки, на заднем диване появились центральный подголовник и центральный же трехточечный ремень безопасности. Плюс для моделей доступны новые материалы отделки интерьера (в зависимости от версии).

У базовых Onix и Prisma имеются кондиционер, ABS и EBD, пара подушек безопасности, многофункциональное рулевое колесо, электростеклоподъемники, система контроля давления в шинах, аудиосистема. В средних комплектациях появляется мультимедийная система. Кстати, все машины с мультимедиа отныне имеют камеру заднего вида. В топовых версиях еще есть голубые линзы в фарах, противотуманки, задний парктроник. За доплату можно заказать круиз-контроль.

Моторы прежние. Обе модели оснащаются атмосферной «четверкой» 1.4, которая работает как на бензине, так и на этаноле. В первом случае отдача двигателя составляет 98 л.с., во втором — 106 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатые «механика» или «автомат». Для хэтча еще предусмотрен литровый «атмосферник» (78 л.с. на бензине и 80 л.с. на этаноле), который работает в паре с 6КВП.

Цена Chevrolet Onix 2019 модельного года начинается с отметки в 48 850 реалов, что эквивалентно примерно 825 000 рублей по актуальному курсу. Седан Prisma обойдется минимум в 58 890 реалов — это около 995 000 рублей. Отметим, для Бразилии — это довольно низкие цены, обе модели Chevrolet там считаются «бюджетниками».

Как сообщалось ранее, Onix является самым продаваемым автомобилем бразильского рынка: в 2017-м было реализовано 188 654 хэтча. Вторая строчка — у компактной «пятидверки» Hyundai HB20, но при этом модель корейской марки значительно отстает: 105 539 единиц (кстати, HB20 обновился пару недель назад). Седан Chevrolet Prisma в общем рейтинге по итогам 2017 года занимает пятое место (69 988 штук).

По материалам: www.kolesa.ru