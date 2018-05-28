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BMW передала гибриды i8 Roadster первым клиентам
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BMW передала гибриды i8 Roadster первым клиентам 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В Мюнхене прошла торжественная церемония вручения ключей первым покупателям гибридных родстеров BMW i8 Roadster. Это были не простые автомобили, а первые из ограниченной серии First Edition.
BMW i8 Roadster First Edition отличается от стандартного чёрными деталями экстерьера и особым чёрным матовым окрасом колёсных дисков. Всего построят 200 таких автомобилей — в салоне будет табличка с обозначением «First Edition: 1 of 200».
Переданные в Мюнхене автомобили ещё более особые — у каждого на вышеупомянутой табличке имеется ещё и порядковый номер «1 из 18» — именно 18 автомобилей владельцам передал глава отдела продаж и маркетинга BMW Germany Питер ван Бинсберген. Они дополнительно отличаются карбоновыми элементами управления, аудио от Harman Kardon и логотипом BMW i8, который высвечивается в пространстве для ног.
Напомним, родстер BMW i8 Roadster получил литий-ионный аккумулятор ёмкостью 11,6 кВтч и элетромотор на 143 л.с. Суммарная отдача гибридной системы, в состав которой также входит 1,5-литровый ДВС — 374 л.с. С места до 100 км/ч гибрид разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость 250 км/ч. Исключительно на электротяге можно проехать до 55 км.
В базовой версии у BMW i8 Roadster есть двухзонный климат-контроль, сиденья с электрорегулировками и подогревом, система динамического контроля курсовой устойчивости, динамический круиз-контроль, светодиодные передние фары, и наружные зеркала с электрорегулировками и обогревом. Складная крыша BMW i8 Roadster полностью закрывается за 15 секунд на скорости до 50 км/ч. Стоимость в России — 11 150 000 рублей.
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