Ещё
Компания BMW одновременно передала клиентам 18 родстеров i8
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания BMW одновременно передала клиентам 18 родстеров i8 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW организовала специальное мероприятие и передала 18 первых экземпляров родстера i8 особой серии First Edition членам международного клуба модели. Такие машины получили специальные опции и таблички с указанием порядкового номера. Всего планируется выпустить 200 подобных автомобилей.
От обычного родстера машины серии First Edition отличаются керамическими переключателями в салоне, элементами интерьера из углепластика, аудиосистемой Harman Kardon, а также световыми проекторами в дверях и пространстве для ног, проецирующими логотип i8.
Дебют открытой версии гибридного спорткара BMW i8 состоялся в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель получила складную матерчатую крышу, дополнительный отсек для хранения вещей и лишилась второго ряда сидений.
Помимо этого, семейство BMW i8 получило новую литий-ионную батарею емкостью 11,6 киловатт-часа (было 7,1 киловатт-часа) и 143-сильный электромотор, что на 12 сил больше, чем было прежде. 231-сильный бензиновый турбомотор остался без изменений. Суммарная отдача гибридной системы выросла с 362 до 374 лошадиных сил.
С нуля до 100 километров в час родстер способен разгоняться за 4,6 секунды. Максимальная скорость спорткара ограничена 250 километрами в час.
В России стоимость модели в базовой комплектации составляет 11 150 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
Беспроблемные автомобили Новые «УАЗы» будут ржаветь в два раза медленнее В линейке BMW появится кроссовер-кабриолет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра16
Полиция голыми руками ловила автоледи2
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке2
Почему 92-й противопоказан современным моторам6
Россияне пересаживаются на отечественные авто2
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение