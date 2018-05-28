Компания BMW одновременно передала клиентам 18 родстеров i8

Компания BMW организовала специальное мероприятие и передала 18 первых экземпляров родстера i8 особой серии First Edition членам международного клуба модели. Такие машины получили специальные опции и таблички с указанием порядкового номера. Всего планируется выпустить 200 подобных автомобилей.

От обычного родстера машины серии First Edition отличаются керамическими переключателями в салоне, элементами интерьера из углепластика, аудиосистемой Harman Kardon, а также световыми проекторами в дверях и пространстве для ног, проецирующими логотип i8.

Дебют открытой версии гибридного спорткара BMW i8 состоялся в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель получила складную матерчатую крышу, дополнительный отсек для хранения вещей и лишилась второго ряда сидений.

Помимо этого, семейство BMW i8 получило новую литий-ионную батарею емкостью 11,6 киловатт-часа (было 7,1 киловатт-часа) и 143-сильный электромотор, что на 12 сил больше, чем было прежде. 231-сильный бензиновый турбомотор остался без изменений. Суммарная отдача гибридной системы выросла с 362 до 374 лошадиных сил.

С нуля до 100 километров в час родстер способен разгоняться за 4,6 секунды. Максимальная скорость спорткара ограничена 250 километрами в час.

В России стоимость модели в базовой комплектации составляет 11 150 000 рублей.