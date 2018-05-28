На вторичном рынке грузовиков продолжается спад продаж

На вторичном рынке грузовиков продолжается спад продаж Объем перепроданных грузовых машин в апреле 2018 года сократился к прошлогоднему периоду на 5,7% и составил 25 116 ед. против 26 646 шт. соответственно.

Данные исследования «Автостат Инфо» показывают, что в апреле на 11,2% (до 13 523 шт.) сократились продажи в сегменте российских б/у грузовиков. В то же время сегмент иномарок вырос на 1,5%, продажи увеличились до 11 593 ед. ТОП-5 марок российского рынка грузовиков с пробегом в апреле возглавил «КАМАЗ» — 6241 ед. техники (-9%). В тот же период объем перепроданных грузовиков «ГАЗ» (второе место среди марок) сократился на 12,5% и составил 2783 ед. Количество перепроданных машин марки «МАЗ» (номер три в рейтинге) снизилось на 18,4% до 1866 ед. В ТОП-5 рынка грузовиков с пробегом попали в апреле также « ЗИЛ » (1371 шт., -17%) и VOLVO (1349 ед., +9,5%).

Ведущая «пятерка» марок вторичного рынка грузовиков по итогам января-апреля выглядит так: «КАМАЗ» — 22 172 ед. (-9,3%), «ГАЗ» — 9330 шт. (-12,3%), «МАЗ» — 6697 авто (-15%), VOLVO — 4731 ед. (-1,1%) и «ЗИЛ» (4619 шт., -19%). Модель «КАМАЗ-65115» в апреле этого года осталась самой востребованной на вторичном рынке грузовиков в России. Всего было продано 911 таких б/у машин, на 4,6% больше, чем годом ранее. Перепродажи модели «КАМАЗ-551111» (второе место в рейтинге среди моделей) сократились на 11,2% до 777 ед., а объем реализации грузовиков модели «ГАЗ-3307» (третье место) снизился на 14,6% до 697 ед. Еще два места в ТОП-5 среди моделей вторичного рынка грузовиков в апреле заняли VOLVO FH (660 ед., +19,3%) и «ГАЗ-3309» (552 шт., -11%). Места в ТОП-5 моделей вторичного рынка грузовиков по результатам продаж в январе-апреле распределились так: «КАМАЗ-65115» — 3139 ед. (-3,4%), «КАМАЗ-55111» — 2435 шт. (-15%), «ГАЗ-3307» — 2341 ед. (-9,6%), а также VOLVO FH — 2224 ед. (-0,2%) и «КАМАЗ-6520» — 1868 авто (-2,4%).

Вторичные продажи грузовиков в России сократились за период первых четырех месяцев этого года на 8,4% и составили 87 287 ед. Годом ранее в стране было реализовано 95 242 грузовика с пробегом.