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Боевая «Нива»: автомобиль огневой поддержки представили в Подмосковье
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Боевая «Нива»: автомобиль огневой поддержки представили в Подмосковье 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Автомобиль может комплектоваться различными вариантами вооружения. Например, автоматическим гранатометом АГС-17 или АГС-30, пулеметами «Печенег», «Утес» или «Корд».
Без проблем размещаются противотанковые ракетные комплексы разных моделей. ВИС 29467 способен транспортировать 82-мм миномет с боекомплектом.
Для установки дымовых завес возможен монтаж специальной бортовой системы «Туча».
Длина — 4500 мм, ширина -1750 мм, высота -1850 мм.
Масса автомобиля в снаряженном состоянии достигает 1960 кг, грузоподъемность — 640 кг. Мощность двигателя — 95 л.с. Коробка передач — механическая, 5 скоростей вперед, 1 назад. Объем топливного бака — 42 л. Клиренс -240 мм. Максимальная скорость — 110 км/ч.
Опыт локальных конфликтов, в том числе продолжающиеся боевые действия в Сирии, демонстрируют необходимость такой высокомобильной и недорогой техники в подразделениях, выполняющих специальные задачи.
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